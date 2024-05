(Di sabato 11 maggio 2024) "in unainper l'installazione di turbine delle pale eoliche nel parco Vestas l', in contrada Ulmi, nel Trapanese". Lo rende noto il segretario dei metalmeccanici dellasiciliana Francesco Foti. "Come sempre - aggiunge - esce fuori che la causa di tutti questi morti sul lavoro è legato al mondo del, fatto di lavoratori precari e di sfruttamento. Perché il lavoro straordinario di sabato? Era così urgente?".

Se n'è andato all' improvviso a causa di un arresto cardiaco Pasquale Loiacono , storico delegato Fiom delle Carrozzerie di Mirafiori Torinese ma di origine calabrese, 59 anni , entra a lavorare nel 1987 in Fiat come operaio e nel 1997 viene eletto ...

Fiom, operaio morto a Salemi lavorava per un ditta in subappalto - fiom, operaio morto a Salemi lavorava per un ditta in subappalto - "Lavorava in una ditta in subappalto per l'installazione di turbine delle pale eoliche nel parco Vestas l'operaio morto a Salemi, in contrada Ulmi, nel Trapanese". Lo rende noto il segretario dei meta ...

Stellantis Melfi, Fiom Cgil: “inevitabile mobilitazione di tutti i metalmeccanici dell’automotive” - Stellantis Melfi, fiom Cgil: “inevitabile mobilitazione di tutti i metalmeccanici dell’automotive” - provocando infortuni e morti sul lavoro. Ormai siamo in una logica dove le multinazionali come Stellantis aumentano i loro profitti spremendo i lavoratori come dei limoni. La fiom Cgil unitamente ai ...