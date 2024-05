Come fotografare l’aurora boreale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 11 maggio 2024) Bologna, 11 maggio 2024 – Tutti pazzi per, dal nord al sud della nostra penisola, cosìnel resto del mondo dove il fenomeno è visibile in queste ore, in tantissimi si sono riversati nei punti di avvistamento migliori per immortalare lo spettacolo (foto). Ma al meglio? Lo chiediamo ad un fotografo professionista, Massimiliano Donati, bolognese di 45 anni. Masi vedrà anche oggi?si fotografa un’aurora? "Non serve per forza una macchina fotografica professionale. E’ sufficiente anche uno smartphone di ultima generazione, anzi può essere anche meglio per certi aspetti” Meglio il telefonino della macchina fotografica quindi? Perché? "Io parlo di telefoni di un certo livello, però. O meglio, l’i-Phone versione base ...