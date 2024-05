Europee | Fratelli d’Italia presenta i candidati nel Lazio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 maggio 2024 – Entra nel vivo anche nella campagna elettorale diper ledell’8 e 9 giugno, con lazione deidella Regione che correranno per la circoscrizione Italia Centrale. All’evento organizzato alle Officine Farneto dal coordinamento di Fdi delin collaborazione con quello di Roma Capitale ha fatto capolino anche Arianna Meloni, responsabile del tesseramento di Fdi: la partecipazione della sorella della premier non era stata annunciata, ma Arianna Meloni ha voluto comunque salutare la squadra deidelalleper augurare loro un in bocca al lupo. “Vogliamo riportare il modello italiano in Europa”, l’obiettivo indicato dalla ...