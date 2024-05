Vela - Europei 470 | Berta-Festo approdano in Medal Race ma si allontanano dalla zona medaglie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) Si complica notevolmente la corsa per il podio dell’Italia al termine della quinta giornata dei Campionati2024 di 470 misto, in programma presso lo Yacht Club di Cannes (Francia). Le ultime tre prove di Gold Fleet andate in scena oggi con vento leggero hanno delineato la graduatoria provvisoria in vista delladecisiva di domani a punteggio doppio riservata esclusivamente ai primi 10 equipaggi della generale. Una sola coppia azzurra si è qualificata per l’ultimo atto, quella formata da Elenae Bruno, che ha perso terreno peròtop3 e dovrà sperare in una combinazione estremamente complicata per aggiudicarsi la medaglia di bronzo continentale. I nostri portacolori, scivolati dal quarto al sesto posto assoluto a causa di uno score di 20-9-7, devono ...