Promozione Play off | il Portuali Dorica batte la Biagio Nazzaro 2-1 ed accede alla finale

(Di sabato 11 maggio 2024) Match dai due volti: primo tempo per la squadra di Ceccarelli, nella ripresa più Chiaravalle. Palo di Montagnoli, espulso Sartarelli ANCONA, 11 maggio 2024 – Nulla da fare per ladi Sauro Trillini. Dopo aver subìto il gioco avversario durante la prima fase, nella ripresa, pur mettendo grinta e cuore, non riesce a reuperarea complice anche un gol annullato a Severini per un dubbio fuorigioco e l’espulsione di Sartarelli. Il pass che vale l’accesso alle finali del 19 maggio va aidi mister Cecchetti al termine di 96’ infuocati dove sono riusciti ad imporsi. Fai clic qui per vedere lo slideshow. La squadra di casa aggredisce subito e dopo appena 1’ giocato De Marco sblocca subito il risultato su assist di Sassaroli: da centrocampo il vice capitano biancoblù verticalizza per De Marco che stoppa, in velocità ...