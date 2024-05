Internazionali d’Italia 2024 - Hurkacz | Giocare contro Nadal è speciale

(Di sabato 11 maggio 2024) “Rafa è davvero. Non ho mai avuto questa opportunità. Farlo sulla terra battuta, poi, è davvero unico. L’ho visto vincere così tante partite, così tanti titoli, l’ho vistomentre crescevo”. A dirlo è il polacco Hubertdopo aver battuto 6-1 6-3 Rafain quella che con ogni probabilità sarà l’ultima partita a Roma del fuoriclasse spagnolo. “È semplicemente fantastico affrontarlo perchéRafa è qualcosa di diverso rispetto agli altri avversari – aggiunge – penso che sia stata una grande emozione poter finalmente competeredi lui sulla terra battuta. Questo mi ha dato sicuramente molta motivazione”. Per il numero 9 al mondo c’è ottimismo per il prosieguo del torneo romano, ...

Tommaso Augello , difensore del Cagliari , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prossime sfida in Serie A contro il Milan

Il sogno di Passaro a Roma, dalle qualificazioni al terzo turno. Sfiderà Borges - Il sogno di Passaro a Roma, dalle qualificazioni al terzo turno. Sfiderà Borges - Ha ricevuto l’invito per il Foro Italico, per le qualificazioni. Francesco Passaro è numero 240 del ranking Atp, dopo aver visto da vicino la top 100 nel febbraio del 2023. Si è fermato al numero 108.

Juventus, Chiesa non è al top: è in dubbio per la sfida contro la Salernitana - Juventus, Chiesa non è al top: è in dubbio per la sfida contro la Salernitana - Federico Chiesa è alle prese con un virus e la Juventus sembra intenzionata a non rischiare il suo numero 7 contro la Salernitana ...

È l’ora dei playoff per il Varese: al “Franco Ossola” la semifinale contro il Vado - È l’ora dei playoff per il Varese: al “Franco Ossola” la semifinale contro il Vado - Domenica 12 maggio (ore 16) per i biancorossi la semifinale contro i liguri. Mister Cotta: “Nessuno vuole perdere. Speriamo in qualche tifoso in più allo stadio” ...