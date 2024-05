Niente festa per Agoumé | il Siviglia si fa rimontare dal Villarreal

Agoumé titolare in Villarreal-Siviglia . Il centrocampista francese cala la sua terza partita consecutiva da titolare . L’ Inter , proprietaria del suo cartellino, lo tiene d’occhio anche per il mercato. parte titolare ? Lucien Agoumé tra poco scenderà ...

Lucien Agoumé si trova attualmente in prestito al Siviglia, ma rimane di proprietà dell’Inter. Per riscattarlo, gli andalusi vorrebbe un sconto dai nerazzurri. TESORETTO ? Agoumé è uno tanti giovani in prestito dell’Inter in giro per l’Europa. Ed è ...