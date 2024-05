Toscana - quattro feriti durante una gara ciclistica dilettantistica | un 18enne in codice rosso

(Di sabato 11 maggio 2024), di cui uno grave. Questo il bilancio di un incidente avvenutounaper 18enni a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo.il trofeo Menci, intorno alle 13,30, si è verificata una caduta che ha coinvoltoatleti: due sono stati portati ingiallo all’ospedale della Fratta a Cortona, un altro sempre ingiallo ad Arezzo e il quarto, il più grave, ina Siena. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. SportFace.

Roma, 9 maggio 2024 – Terrore all’aeroporto di Dakar in Senegal su un volo Boeing 737, neanche a 24 ore di distanza dell’atterraggio di emergenza di un Boeing 763 della FedEx in Turchia. Il velivolo, con a bordo 78 passeggeri, è uscito fuori pista ...

Hamas diffonde video di un ostaggio: “Morto per ferite dopo raid israeliano” - Hamas diffonde video di un ostaggio: “Morto per ferite dopo raid israeliano” - Un primo breve filmato in cui il rapito, Nadav Popplewell, dichiarava le proprie generalità, e un secondo in cui si comunicava la sua morte ...

Ristorante nel Donetsk bombardato durante una festa, 3 morti e un bimbo: scambio di accuse tra russi e ucraini - Ristorante nel Donetsk bombardato durante una festa, 3 morti e un bimbo: scambio di accuse tra russi e ucraini - Donetsk sotto attacco: colpito ristorante nella regione. Il bilancio delle vittime: 3 morti e 8 feriti gravi. Russia e Ucraina si accusano a vicenda ...

Incidente durante la corsa ciclistica, quattro giovani in ospedale. Uno è grave - Incidente durante la corsa ciclistica, quattro giovani in ospedale. Uno è grave - Castiglion Fiorentino (Arezzo), 11 maggio 2024 – Un incidente durante una gara ciclistica a Castiglion Fiorentino ha spedito quattro giovani all’ospedale. I feriti hanno tutti all’incirca 18 anni ed ...