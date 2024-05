Borsa - così Generali spera di avvicinarsi ad Axa-Allianz Ma per Delfin e Caltagirone non basta Donnet in bilico

Stamattina Il Foglio ha dichiarato che sono in corso le preparazioni di un’operazione, già ipotizzata nel 2021, che prevederebbe l'acquisizione di Mediobanca da parte di UniCredit tramite un'offerta pubblica di scambio in un'operazione da 12 ...

Generali, dove corre il Leone. A quanto può arrivare l’azione tra nuovo piano e guerra per la governance - generali, dove corre il Leone. A quanto può arrivare l’azione tra nuovo piano e guerra per la governance - Il titolo risale a ridosso di 24,5 euro, valore che non vedeva da giugno 2008. E c’è chi lo proietta a 26 euro. L’attesa è per il business plan di gennaio mentere la battaglia tra azionisti darà ancor ...

L’editto bulgaro, quello era censura! Roccella si metta l’animo in pace e accetti le proteste - L’editto bulgaro, quello era censura! Roccella si metta l’animo in pace e accetti le proteste - Di Tito borsa Stanno facendo molto discutere le contestazioni ricevute dalla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, ospite degli Stati generali della natalità a Roma. Un gruppo di studenti si è op ...

Banca Generali, Barclays ed Equita alzano il target price - Banca generali, Barclays ed Equita alzano il target price - (Teleborsa) - Barclays ha aumentato a 39,3 euro per azione (dai precedenti 38,9 euro) il target price su Banca generali, confermando la raccomandazione "Equal Weight", all'indomani della pubblicazione ...