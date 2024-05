La Fipsas scende in campo nella ‘Giornata Mondiale dell’Ambiente’

(Di sabato 11 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 5 giugno prossimo ritornano “Pulispiagge” e “Pulifondali” in Campania. Dopo il successoripulitura di fondali e arenili nell’Isola di Ischiapassata stagione, la(Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) tornerà in Campania con i suoi tecnici e tesserati per prendersi cura di alcuni tratti di mare tra Napoli, Salerno, Ischia, Sant’Angelo di Serrara Fontana, Amalfi e Conca dei Marini. Proprio in quest’ultima località sono state individuate delle reti fantasma che verranno salpate grazie anche alla collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, che da sempre, insieme a Suzuki, ha dato sostanza all’iniziativa. “L’obiettivo principale di Pulifondali e Pulispiagge – spiega il Prof. Ugo Claudio Matteoli, Presidente della ...

