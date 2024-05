Eleonora Giorgi a Verissimo | Nuovo ciclo di chemio in vista | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 11 maggio 2024) Dopo una indigestione di merluzzo e patate, che non le ha permesso di essere in studio,ha detto che ad attenderla c’è undi. La cosa un po’ la spaventa, ma non vede l’ora di terminare tutto per iniziare uncapitolo della sua vita. Oltretutto c’è in primis il matrimonio del figlio Paolo e Clizia in Versilia a cui partecipare a brevissimo.