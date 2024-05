Le pagelle dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2024 | Pogacar al risparmio - la generosità spinge in alto Tiberi

(Di sabato 11 maggio 2024) Prati di Tivo, 11 maggio– Ha vinto ancora, senza fare un grande sforzo.si è aggiudicato l’ottavadel. Il corridore sloveno continua a dominare, ma vediamo chi sono stati i migliori di giornata.10 a TADEJ. Sforzo minimo, massimo risultato. Un gigante in mezzo ai nani, che corre con un filo di gas, limitandosi a controllare, colpendo solo quando c’è da raccogliere. La marcia verso il Tour inizia col sorriso, di qui in avanti l’unica fatica sarà quella di aggiornare il conto delle vittorie di, già a quota tre.9 a ANTONIO. Che abbia carattere glielo riconosce perfino, in modo più colorito. Resta guardingo fino agli ultimi due chilometri, poi prova un paio ...

