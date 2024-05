Primi segnali di gravidanza | quali sono e come riconoscerli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 11 maggio 2024) Riconoscere iprecoci di unaè molto importante per poter cominciare il prima possibile a mettere in atto quella serie di comportamenti adeguati al nuovo stato, eliminando eventuali cattive abitudini, qualora non fosse stato già fatto in precedenza. Essere consapevoli deisintomatici di unaè ovviamente importante anche al fine di programmare il prima possibile, dopo aver visto l’esito positivo del test, un appuntamento con il/la ginecologo/a. Il professionista ci segnerà subito gli esami da fare, e ci renderà edotte del percorso da seguire nei tre trimestri. La nostra agenda di futura mamma sarà piena di controlli, ecografie, esami, ma anche di valutazioni su dove partorire, che tipo di parto affrontare, in quale ospedale partorire, quale corso preparto frequentare etc etc. In ...