Manifestanti pro Gaza sfondano i cancelli del Salone del Libro

(Di sabato 11 maggio 2024) Continuano le proteste degli studenti italiani contro la guerra in Medio Oriente. Durante la manifestazione pro Palestina "Tutti gli occhi su Rafah" alcuni attivisti hanno tentato di forzare idi sbarramento posti all'ingresso deldeldi Torino. Dopo essere stati respinti...

