RAI1 | L’EREDITÀ DI LIORNI SI ALLUNGA - REAZIONE A CATENA DI INSEGNO SLITTA ANTEPRIMA

(Di sabato 11 maggio 2024)– Manovre nel preserale didi Marcosi, con la conduzione di Pino, non parte più come previsto il 3 giugno. L’ultima registrazione deè infatti prevista il 20 giugno permettendo di coprire almeno il mese di giugno. A seguire il testimone passerà acon. L'articolo proviene da BUBINO.

Affari tuoi, accordo raggiunto: chi sarà a sostituire Amadeus alla guida del preserale - ...del più giovane conduttore dello storico preserale di Rai1, e la ... Amadeus a Affari tuoi - Spetteguless.it L'addio di Amadeus al ... Insomma l'eredità lasciata da Amadeus è tutt'altro che semplice da ...

Sanremo: Milly Carlucci chiarisce perché non può accettare la conduzione - Chi lo condurrà Come sarà L'eredità di Amadeus sarà raccolta ...conferenza stampa di presentazione del suo nuovo programma per Rai1 ...