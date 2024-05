Giro d’Italia 2024 | l’esaltante monotonia di Tadej

(Di sabato 11 maggio 2024) La maglia rosaPogacar (UAE Team Emirates) ha vinto l’ottava tappa del 107°che, dell’Umbria all’Abruzzo, ha portato i corridori da Spoleto a Prati di Tivo attraverso 152 chilometri di continui saliscendi. Il fuoriclasse di Komenda, che così ha conquistato il suo terzo successo di giornata, ha regolato in volata un gruppo ristretto d’una dozzina d’elementi precedendo il colombiano Daniel Martinez (Bora Hansgrohe) con l’australiano Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) che ha guadagnato la terza moneta. In classifica generale, lo sloveno ha portato a 2’40” il suo vantaggio su Martinez con il gallese Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) sempre terzo a 2’58”. Sale al sesto posto, migliore degli italiani, Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), distante 4’23” dal capoclassifica. Dopo i tradizionali fuochi d’artificio in ...

Pagelle DI OGGI Giro d’Italia 2024 Ottava tappa, sabato 11 maggio Tadej Pogacar , 8: ha capito che, con quasi 3? di vantaggio in classifica, non è necessario fare il vuoto in ogni tappa. Sa di essere ampiamente il più veloce, attende lo sprint ...

Giro d'Italia, Pogacar sa vincere anche senza dominare: primo anche sull'arrivo in salita di Prati di Tivo. Bravo Tiberi, 4° - PRATI DI TIVO " Non fa più notizia il primo di tappa, Tadej Pogacar per la terza volta in otto giornate di gara finora, ma chi gli resiste. Ieri ce l'hanno fatta in diversi e lo sloveno, per una volta,...