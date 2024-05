MOVIOLA – Napoli-Bologna - Freuler su Osimhen e per Pairetto è rigore | Ravaglia para su Politano

(Di sabato 11 maggio 2024) Episodio dain. Sotto 0-2, gli azzurri riescono a ottenere una chance per rimettersi in partita con il fallo di Frueler suin area. Furbo l’attaccante nigeriano, visto che il contatto è lieve, abbastanza però perche decide di fischiare il penalty. Il Var non può certo intervenire perché la valutazione dell’entità del contatto è una questione di campo, viceversa si può però affermare che se l’arbitro non avesse fischiato, difficilmente sarebbe stato chiamato al monitor. Qualche protesta dei felsinei, che però accettano di buon grado dopo il tiro dagli undici metri:, infatti,sue il punteggio non muta. SportFace.

