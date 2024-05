A che ora inizia la finale dell’Eurovision 2024 | l’orario su Rai 1

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 11 maggio 2024) . Durata, quando finisce A che ora, quanto dura e quando finisce laSong Contestin programma oggi, 11 maggio, dalla Malmo Arena, con diretta su Rai 1? Tutti a tifare per Angelina Mango, protagonista con la canzone La noia. In tutto si esibiscono 25 cantanti, dopo l’eliminazione dell’Olanda. Appuntamento in diretta su Rai 1 subito dopo la fine del Tg1, quindi alle 20.35. La fine della, con la proclamazione del vincitore, è prevista intorno alle 00.40. La durata è quindi di circa quattro ore, pubblicità incluse. Si tratta dell’evento non sportivo più visto al mondo. Scaletta Abbiamo visto a che orae quando finisce la...