L’inutile e pericolosa terapia degli schiaffi

Leggi su butac

(Di martedì 5 dicembre 2023) Oggi nessuna bufala, ma vogliamo riportarvi di un caso di cui stanno parlando testate internazionali, un caso che riteniamo esemplare di come seguire le terapie alternative comporti grandi rischi. Prima di tutto bisogna fare un salto indietro nel tempo, nel 2016, il luogo è Cleeve House, nel Wiltshire, Inghilterra. Una donna di 71 anni, Danielle Carr-Gomm, sceglie di andare a passare un weekend in quello che potremmo definire un elegante agriturismo. La donna, che soffre di diabete, ha scelto quella vacanza per poter partecipare alla sessione di “slapping therapy” () proposta da Hongchi Xiao, un guaritore alternativo di sessant’anni originario della California. LaLa, ...