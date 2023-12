Linea di gioielli Nove25 e T-shirt Propaganda limited edition

Leggi su lopinionista

(Di martedì 5 dicembre 2023) Una collaborazione autentica che lega due realtà che condividono animo, valori e i medesimi appassionati. La urban culture e le influenze del mondo underground hanno resodue punti di riferimento nei rispettivi settori per stile, espressività e credibilità. Idella capsulewithsono frutto di una collaborazione vera e persino spirituale, il segno di una fratellanza vissuta fianco a fianco sulla strada , veri e propri codici per chi fa dell’appartenenza una virtù e del distinguersi un mantra. Lo Snake Logo di, disegnato dall’artista Scarful, svetta suidisegnati e realizzati da, per fondere nell’argento i valori e la visione dei due Brand. Una collaborazione che regala ai fan di ...