Anticipazioni Il Paradiso delle signore | puntata di oggi 5 Dicembre

Leggi su zon

(Di martedì 5 dicembre 2023): una nuova e sorprendentede “Il” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà, 52023.Il: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere Umberto chiede a Flora di far ragionare Matilde e farla tornare sui suoi passi. Agata chiede spiegazioni a Concetta su quanto rivelatole da Roberto, riguardo al vero motivo per cui i Puglisi fossero contrari al corso di disegno. Flora fa una proposta di lavoro a Irene che potrebbe aprirle nuovi orizzonti.Il...