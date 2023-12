Il Napoli è alla quarta sconfitta | quante sono state in tutto il campionato scorso Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 dicembre 2023) . Scrive la Gazza: Ilha giocato un buon primo tempo, recrimina per la sfortuna, per le prodezze di Sommer, ma anche per un paio di decisioni arbitrali. Di suo ci ha messo poca cattiveria offensiva e, soprat, la solita tenerezza difensiva: 7 gol subiti in più rispetto alloanno.inil glorioso. Unico clean sheet al Maradona il 27 agosto, con il Sassuolo; ultima vittoria il 27 settembre, con l’Udinese. La casa non è più dolce casa. Ma il lavoro di Mazzarri si vede e raddrizzerà la barca. LA CONFERENZA STAMPA DI MELUSO Al termine di-Inter il direttore sportivo Meluso ha parlato al posto del tecnico del ...