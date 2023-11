Quattro nuovi concorrenti al Grande Fratello | parla Signorini | dettagli sulla data finale

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Alfonsoha risposto ad alcune domande in merito alsvelando l’ingresso di(ed alcuni non saranno niente male). Oltre all’ingresso di Greta Rossetti, il prossimo sabato sera, potrebbe entrare anche Luca Vetrone (ma non solo…).alIl conduttore del GF ha smentito l’ingresso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.