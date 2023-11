Deulofeu | lo spagnolo è al lavoro per tornare in campo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Gerard, attaccante dell’Udinese, sta lavorando per recuperare dal suo infortunio e sui social ha postato un video con la sua routine Gerard, attaccante dell’Udinese, sta lavorando per recuperare dal suo infortunio e sui social ha postato un video con la sua routine. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gerard(@gerar) PAROLE – «Ho sofferto molto però è quello che mi tocca fare. È la riabilitazione più tosta della mia carriera però dopo tanta sofferenza apprezzerò ancora di più quando sarà il momento di. Questo sono io. Cosi è un giorno nel mio processo di miglioramento e apprendimento costante per ri».