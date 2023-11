Argentina | lite tra Scaloni e Messi al Maracanà

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 novembre 2023)negli spogliatoi deltra, ct dell’, e Lionel, dopo le parole del ct in conferenza stampa Ci sarebbe stata unatrae Lionelnegli spogliatoi deldopo Brasile-. Come riportato dal giornalista Jorge Rial su Radio TN, il motivo dellaè legato alle parole del CT in conferenza stampa, in cui metteva in dubbio la sua permanenza sulla panchina della nazionale. La squadra non era a conoscenza dei suoi dubbi e, una volta tornato nello spogliatoio ha avuto uno scambio breve, ma intenso con il capitano dell’albiceleste. «Quello che ha interrotto la conversazione e se ne è andato è stato, la conversazione è ...