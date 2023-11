Gaza | l' Onu denuncia | ' La catastrofe umanitaria peggiora di giorno in giorno'

(Di lunedì 27 novembre 2023) L'ennesimache è destinata a rimanere inascoltata. "Durante questi quattro giorni di accordo in cui le armi hanno taciuto, le Nazioni Unite hanno intensificato l'ingresso di aiuti umanitari a ...

13 Novembre 2023 – I ragazzi Fridays for Future "licenziano” Greta Thunberg. Intanto sale a 101 gli operatori Onu uccisi a Gaza

L'Onu definisce Gaza il posto più pericoloso al mondo per i bambini : Israele si infuria

A Gaza imminente un'epidemia : la denuncia dell'Onu per la carenza di acqua potabile

Striscia Gaza - Onu : "Crimini di guerra di Israele o Hamas? Serve indagine" - Tel Aviv : "Liberare altri 50 ostaggi per proroga tregua"

Tregua con Hamas, ma il governo d'Israele è pronto a stanziare nuovi fondi per le colonie illegali in Cisgiordania. Borrell: 'Sconvolto'

... mentre è ancora in corso la tregua con le milizie islamiste della Striscia di, il consiglio ... in violazione delle risoluzionisui confini antecedenti al 1967: circa 121 milioni di euro per ...

Onu, in arrivo 200 camion di aiuti nella Striscia di Gaza AGI - Agenzia Italia

Ultimo giorno della pausa umanitaria. Si lavora per prolungare la tregua

AGI - La tregua tra Israele e Hamas è entrata nel suo ultimo giorno e i negoziati fervono per estendere l'accordo che ha consentito il rilascio di ostaggi e prigionieri e l'ingresso di aiuti nella Str ...

Gaza, la lunghissima fila di persone in coda per ricaricare le bombole del gas: il video

Un totale di 137 camion che trasportavano cibo, acqua, medicine e altri beni di prima necessità sono stati scaricati a Gaza da quando è iniziata oggi la tregua tra Israele e Hamas. Lo hanno reso… Legg ...