Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne | il progetto NoiNo org

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023)perle, l’apice del.org a Bologna Bologna, 22 novembre 2023 – In occasioneperle, il 23 e 24 novembre in due istituti scolastici bolognesi, all’IIS Belluzzi Fioravanti e all’Istituto Serpieri di Bologna, studenti e studentesse si ritroveranno a rivestire i panni di protagonisti e antagonisti in momenti di teatro forum per riflettere sulle tematichedi genere e sulle forme che questa assume nella vita ...