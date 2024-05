Genova - 19enne denuncia violenza sessuale di gruppo durante la gita scolastica in crociera | 3 fermati

Un bidello di 47 anni di una scuola media è stato arrestato ieri con l’accusa di violenza sessuale su minore. La vittima un ragazzino di 15 anni, ex studente dell’istituto dove lavora il collaboratore scolastico, era andato nell’abitazione ...

