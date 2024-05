Vacanza in treno Emilia Romagna | ecco le nuove mete e i nuovi servizi per l’estate

(Di lunedì 20 maggio 2024) Bologna, 20 maggio 2024 – Trenitalia comunica grandi novità in vista della stagione estiva. Con l’iniziativa ‘Summer Experience’, infatti, sono attesicollegamenti perturistiche estive, montagna e città d’arte. Tra le novità attese, rese ufficiali dell’ad di Trenitalia Luigi Corradi durante la presentazione dell’iniziativa a Roma, è prevista anche l’introduzione di ulterioriintermodali e digitali a beneficio dei clienti, per viaggiare in maniera più confortevole e sostenibile. Female tourist traveling in train standing out of window train and looking beautiful nature Iorari estivi Grazie al nuovo programma della ‘Summer Experience’, che prende il via a partire dal 9 giugno, l’si appresta ad essere maggiormente collegata da nord a sud e ...

Milano – Con la Trenitalia Summer Experience, al via dal 9 giugno, in Lombardia arrivano nuovi collegamenti per le mete turistiche estive , città d'arte e borghi. Cento Frecce sono dedicate al collegamento "business" per eccellenza, il Milano -Roma, ...

In vacanza in treno, al via la Summer Experience del Gruppo FS - In vacanza in treno, al via la Summer Experience del Gruppo FS - ROMA (ITALPRESS) - nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d’arte e borghi. Più servizi intermodali e digitali a beneficio ...

Al via la Summer Experience del Gruppo FS, oltre 700 destinazioni - Al via la Summer Experience del Gruppo FS, oltre 700 destinazioni - ROMA (ITALPRESS) - Con nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d'arte e borghi prende il via il 9 giugno la Summer Experience 2024 del Polo Pas ...

Polo passeggeri gruppo Fs: al via anche nel Lazio la Trenitalia Summer Experience 2024 - Polo passeggeri gruppo Fs: al via anche nel Lazio la Trenitalia Summer Experience 2024 - nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d’arte e borghi. Più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile, ...