Cos’è la Corte penale internazionale dell’Aja

(Di lunedì 20 maggio 2024) La, con sede all’Aja, nei Paesi Bassi, ha avuto un ruolo importante in entrambi i conflitti regionali scoppiati negli ultimi anni, in Ucraina e nella Striscia di Gaza. La natura di questa istituzione è però molto complessa: non fa parte dell’Onu, non è riconosciuta da molti Paesi importanti tra cui Russia, Cina, India e Usa e la sua stessa autorità è spesso messa in discussione. Nonostante ciò, rimane una delle più importanti organizzazioni sovranazionali al mondo. Giudica le singole persone, quindi non gli Stati, per i cosiddetti crimina iuris gentium, vale a dire i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e crimini di aggressione. Come nasce lae chi ne fa parte L’idea della...