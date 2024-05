Fregene senz’acqua il 27 maggio | ecco le vie coinvolte

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 20 maggio 2024) Fiumicino, 202024 – Il Comune di Fiumicino informa che il giorno 272024 dalle ore 08:00 alle ore 20:00 è prevista la sospensione del flusso idrico in alcune zone del comune di Fiumicino per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio. Si potrebbero quindi verificare abbassamenti di pressione e/o mancanza d’acqua nelle seguenti strade e zone limitrofe: – Via San Fruttuoso – Via Cattolica – Via Riccione – Via Giulianova Per casi di effettiva e improrogabile necessita potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.