Vincent Plicchi - il murales in memoria del tiktoker suicida Abbattiamo il cyberbullismo

(Di lunedì 20 maggio 2024) Bologna, 20 maggio 2024 – “Non si possono più chiudere gli occhi, chi può aprire la porta di TikTok, perché a noi l’hanno chiusa, lo deve fare". A dirlo è Matteo, il padre del(insieme con l’avvocato Daniele Benfanti) durante l’inaugurazione delrealizzato in nome del figlio. C’era anche il sindaco Lepore al taglio del nastro dell’opera realizzata sulla parete esterna della palestra delle scuole medie Pepoli contro il. Inaugurazione deldedicato aper dire no al(foto Schicchi) “A breve presenteremo un esposto al tribunale in Procura nel quale chiederemo di indagare ulteriormente riguardo ...

