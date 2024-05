Judo - Italia senza medaglie nel day-2 ai Mondiali di Abu Dhabi Giappone in vetta al medagliere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 20 maggio 2024) Dopo una prima giornata trionfale, l’resta a secco dinel day-2 e viene scavalcata dalin testa alre provvisorio dei Campionati2024 di, in corso di svolgimento alla Mubadala Arena di Abu. L’unico azzurro capace di raggiungere oggi il Final Block è stato sconfitto purtroppo nella finale per il bronzo, conquistando comunque un prezioso quinto posto in chiave olimpica. Parliamo di Matteo Piras, protagonista di un cammino esaltante nelle eliminatorie dei -66 kg per poi cedere il passo nello spareggio 3°/5° posto al georgiano Vazha Margvelashvili. L’altro bronzo in palio nella categoria è stato assegnato al sorprendente finlandese Luukas Saha (dominato ai quarti da Piras ma bravo a ripartire dai recuperi), mentre la ...