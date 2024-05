Cida-Censis - per 65,6% italiani Ssn ha tenuto per abnegazione medici

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute/Labitalia) - Idel Servizio sanitario nazionale, anche in questa fase così difficile per l'accesso alle prestazioni, beneficiano di una elevatissima social reputation. Il 65,6% degliè convinto che, se la sanità hanel tempo, nell'emergenza e ne

Meloni e la "strategia del video": blandire gli amici di destra, ma a distanza di sicurezza. Cenni d'intesa con Le Pen - Meloni e la "strategia del video": blandire gli amici di destra, ma a distanza di sicurezza. Cenni d'intesa con Le Pen - Ma lei, Giorgia, è quella che ce l’ha fatta: l’«amica di Vox» che ha concluso la sua lunga rincorsa conquistando il potere nella vicina Italia, tenendo alta… Leggi ...

Il governo decide: dehors per sempre - Il governo decide: dehors per sempre - In Italia, si sa, niente è più irreversibile di una deroga temporanea. C'era dunque da aspettarsi che prima o poi il governo avrebbe annunciato di voler rendere permanente quella concessione di spazi ...

Crisi economica e tassi di interesse in aumento: l'Italia si rivolge all'affitto - Crisi economica e tassi di interesse in aumento: l'Italia si rivolge all'affitto - La crisi economica e l'aumento dei tassi di interesse hanno portato a un calo significativo delle compravendite di immobili in Italia. Secondo l'Istat ... calo rispetto allo stesso periodo del 2022, ...