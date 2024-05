Franco Di Mare - i funerali a Roma La moglie | Della vita vedeva sempre il bene

(Di lunedì 20 maggio 2024) (Adnkronos) – Chiesa gremita oggi, 20 maggio, aper idiDimorto venerdì all’età di 68 anni in seguito a un mesotelioma. Nella chiesa degli Artisti, la basilica di Santa Maria in Montesanto, molti i volti noti che hanno scelto di partecipare alla funzione, siaRai chepolitica. Tra gli altri Bruno Vespa, Maurizio Gasparri, Alberto Matano, Nunzia De Girolamo, i vertici Rai Roberto Sergio e Giampaolo Rossi, la presidente Rai Marinella Soldi, l’attore Beppe Fiorello. “Lo ricorderemo come un grande amico, che amava la cucina, amava cucinare, lo sapeva fare da vero chef, ricorderemo il suo amore per la tavola, che era stare insieme con le persone. Un uomo capace di andare controcorrente, con una forte personalità ironica con la quale ha scherzato ...

