Da vicino nessuno è normale | anticipazioni - cast e ospiti della prima puntata

(Di lunedì 20 maggio 2024) Questa sera, lunedì 20 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda ladi Da, il nuovo programma di Alessandro Cattelan. Un inedito people show che approfondirà le piccole e grandi manie umane in maniera originale e divertente. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Tanti i meccanismi e i mezzi che Alessandro userà durante ciascuna serata per rispondere alle fatidiche domandevita: dal monologo comico alla candid camera, dagli esperimenti sociali ai giochi col pubblico, fino all’esibizione di grandiin performance spettacolari e interazioni sorprendenti. Ad accompagnare Cattelan, durante il programma, la musica degli ...

Era uno degli ospiti annunciati di Da vicino nessuno è normale , il nuovo show di Alessandro Cattelan , al via stasera , 20 maggio , su Rai 2 in prima serata. Ma Fedez non ci sarà. Secondo Dillinger News , sito di Fabrizio Corona , cui il cantante «è ...

Fedez come sta Il rapper rompe il silenzio: «Ho avuto qualche problema ma niente di grave. Non sono in fin di vita» - Fedez come sta Il rapper rompe il silenzio: «Ho avuto qualche problema ma niente di grave. Non sono in fin di vita» - In mattinata - secondo quanto appreso dall'Ansa - lo staff del rapper aveva dichiarato che lo stato di salute del catante si era aggravato, situazione che lo aveva portato ad annullare la ...

Da vicino nessuno è normale: quante puntate, durata e quando finisce - Da vicino nessuno è normale: quante puntate, durata e quando finisce - Da vicino nessuno è normale: quante puntate, durata e quando finisce il programma con Alessandro Cattelan su Rai 2. Le informazioni ...

Alessandro Cattelan da stasera su Rai 2 con Da vicino nessuno è normale: ospiti, foto, quante puntate - Alessandro Cattelan da stasera su Rai 2 con Da vicino nessuno è normale: ospiti, foto, quante puntate - Si chiama Da vicino nessuno è normale il nuovo people show di Alessandro Cattelan, da stasera su Rai 2 in prima serata: ecco gli ospiti, le prime foto e da quante puntate è composto.