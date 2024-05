Germignaga - travolta il bicicletta | gravissima donna di 70 anni

(Di lunedì 20 maggio 2024)(Varese), 20 maggio 2024 – Unadi 70è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese dopo un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 394, in via Stehli averso Brissago Valtravaglia, in provincia di Varese. L’incidente è accaduto verso le 16.30 di oggi lunedì 20 maggio 2024: laera ined è stata investita da un’automobile condotta da una coetanea. Le condizioni della settantenne sono parse subito gravi alle diverse squadre di soccorritori: due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso da Como, che ha trasportato la settantenne in ospedale in codice rosso a Varese. Secondo l’Areu avrebbe un grave trauma cranico più ferite ad una gamba. Laalla guida dell’auto è stata portata ...

