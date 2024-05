Perché i jeans si chiamano così? Il merito è anche dell’Italia

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 20 maggio 2024) Sono il capo di abbigliamento più utilizzato ed amato che, nel corso degli anni, ha abbandonato la sua natura casual per essere utilizzatoin più di un’occasione. Ovviamente si tratta dei, i pantaloni che hanno caratterizzato la cultura americana ma che, in realtà, trovano la loro origine in Italia e in Francia. Ma come mai hanno questo nome particolare? Iniziamo subito con il dire che Denim e, le due parole con le quali s’identifica sia il capo di abbigliamento che il materiale utilizzato, derivano dalle città di Nimes e da Genova. Qui, infatti, si produce il fustagno, materiale resistente che ha preso il posto del lino per comfort e durevolezza. Lo stesso che viene utilizzato proprio per realizzare i primi pantaloni. Dal punto di vista etimologico, dunque, la dicitura bluesi ritiene derivi ...