Udinese - il dg Collavino risponde alle polemiche dell’Empoli

(Di lunedì 20 maggio 2024) Lo scontro salvezza trae Empoli (1-1 il risultato finale) continua a scatenare reazioni. Il club azzurro si è lamentato per le decisioni arbitrali e adesso è arrivata la risposta del club bianconero attraverso il Direttore Generale Franco. “Come da nostro stile –evidenzia- siamo soliti analizzare le situazioni arbitrali, anche le più controverse, mai a caldo ma con la lucidità del giorno dopo le partite. Il nostro club mantiene sempre un atteggiamento equilibrato sul campo con tutti i suoi tesserati senza mai esacerbare gli animi verso gli arbitri di cui rispettiamo profondamente l’operato”. “Nell’ottica di questo spirito collaborativo e mettendo al bando sterili, abbiamo riscontrato una grande amplificazione, in termini anche di rumori di fondo, circa alcune situazioni della ...

Bocciata la richiesta giallorossa di spostare la data a metà maggio: Udinese-Roma , gara della 32esima giornata del campionato di Serie A sospesa per il malore accusato dal difensore giallorosso Evan Ndicka, sarà recuperata giovedì 25 aprile. Da ...

