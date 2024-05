Angelina Mango | tutti i suoi hairstyle

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 20 maggio 2024) In vetta alle classifiche da prima della vittoria di Sanremo e oggi icona di stile per la Gen Z, in questi ultimi mesinon ci ha solo fatto ballare a ritmo della sua hit La Noia ma ha ben pensato di regalarci outfit iconici e acconciature dal sapore 90s. Che fossimo di fronte a una nuova trendsetter avremmo dovuto prevederlo già dall’inizio di Sanremo:infatti non ha solo sfoggiato outfit incredibili - curati dalle abili mani di Nick Cerioni, celebre stylist che vanta nel portfolio nomi come Achille Lauro, Orietta Berti e i Maneskin - bensì ci ha ispirato con acconciature dal sapore 2000 - curate da Angelo Rosa Uliana - riportandoci indietro nel tempo. Simbolo distintivo della cantante sembrano essere diventate le trecce, sia in versione mini, sfoggiate nelle esibizioni live, che grandi e lunghissime come quelle ...