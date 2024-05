Controllo qualità farmaci - a Merck Italia gli About Pharma Digital Awards

(Di lunedì 20 maggio 2024) Con un progetto sull’Intelligenza artificiale, affiliatana di, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, è stata premiata nel corso della cerimonia conclusiva degli, svoltasi giovedì scorso presso l’Allianz Cloud di Milano, con il Progetto “L’Intelligenza Artificiale per l’analisi del”, nella categoria 'Trasformazionee e Industria

Il Giro che sta per cominciare non è già finito, ma rischia di avere poca storia. Succede quando in circolazione c’è il più forte di tutti, quello che sbrana le corse e agli altri lascia le briciole. Che intenzioni abbia Tadej Pogacar è noto dal ...

Da lunedì 20 a sabato 25 maggio la settimana mondiale della tiroide - Da lunedì 20 a sabato 25 maggio la settimana mondiale della tiroide - Le associazioni pazienti e le società scientifiche auspicano il riconoscimento delle malattie tiroidee tra quelle croniche, riduzione della spesa sanitaria attraverso una migliore programmazione dei c ...

Giro 1973: quel monologo rosa di Merckx - Giro 1973: quel monologo rosa di merckx - Sarà un Giro d’italia tutto nel segno di Eddy. Che metterà insieme altre quattro vittorie di tappa e, soprattutto, non mollerà mai la maglia rosa sino all’arrivo finale di Trieste, dove rifilerà 7’42” ...