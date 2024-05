Tennis | Torneo Ginevra Esordio vincente per Cobolli

ATP Ginevra 2024 - buona la prima per Flavio Cobolli. Ora la sfida a Shelton buona la prima per Flavio Cobolli nel torneo ATP 250 di Ginevra. Il romano ha battuto all’esordio il russo Aslan Karatsev, numero 82 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 7-5 6-1. Una vittoria convincente per l’azzurro, che ...

LIVE – Cobolli-Karatsev 7-5 6-1 - primo turno Atp Ginevra 2024 : RISULTATO in DIRETTA Il LIVE e la DIRETTA testuale di Cobolli-Karatsev, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 250 di Ginevra 2024 (terra battuta). Il giovane capitolino è reduce dal Masters 1000 di Roma, in cui si è arreso in tre parziali nel secondo ...