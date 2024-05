Fiorentina - Italiano | Vogliamo vincere la Conference per Firenze e per Barone

(Di lunedì 20 maggio 2024) “La morte di Joeè stato davvero un bruttissimo momento per tutti noi, era una presenza costante per tutti e devo dire che ogni giorno cerchiamo di trovare le energie e la forza per dare una soddisfazione alla sua famiglia e anche a lui perché sono convinto che ci darà una spinta ulteriore per la finale. Ma penso che anche la città dimeriti un trofeo“. Premiato oggi nel corso di un workshop sul calciomercato a Coverciano, Vincenzoassicura che alla suanon mancheranno le motivazioni il prossimo 29 maggio ad Atene, per la finale diLeague contro l’Olympiacos. Il tecnico viola ha aggiunto: “Abbiamo la possibilità di rifarci rispetto all’anno scorso quando abbiamo perso due finali. Abbiamo avuto la capacità di arrivare a giocare un’altra finale europea. I ...

Tsunami in Puglia. Il Movimento 5 Stelle si tira fuori dal governo regionale. Questa mattina Giuseppe Conte , leader del Movimento 5 Stelle, e in visita a Bari , ha annunciato la rottura definitiva con il Partito Democratico pugliese. "Stiamo ...

Entra Giorgia , ed è subito magia. In una serata piena zeppa di stelle, come quella della prima parte del concerto-evento de Il Volo , tutti per Uno, sul palco dell’Arena di Verona ne arriva una che illumina la serata con un duetto fantastico che fa ...

