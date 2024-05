Seria A – La Roma batte il Genoa e chiude al sesto posto Il miracolo Champions è ancora possibile

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un gol di Lukaku al 79’ consente ai giallorossi di sperarenele certifica per ilin campionato (ininfluente l’ultima gara dicampionato a Empoli) per il terzo anno consecutivo. Stavolta almeno c’è lasoddisfazione di arrivare prima della Lazio al termine di una stagione vissuta tra ibassi dell’era Mourinho e gli alti (iniziali) della gestione De Rossi costretta poi a farei conti con un calendario trita muscoli e una gestione della rosa (già limitata di suo)piegata dagli impegni di un’Europa League affascinante e carica di qualcherimpianto. Senza benzina e privauna volta di Dybala (costrettodall’andamento della partita, l’argentino ha giocato poco meno di 30’ da fermo ed èstato giustamente sostituito nei minuti finali da De Rossi per esigenze ...