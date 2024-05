Borsa | Milano chiude in calo -1,62% per lo stacco cedole

(Di lunedì 20 maggio 2024) Piazza Affari ha chiuso in, unica in Europa, per lodei dividendo di 68 società quotate delle quali 21 nell'indice principale, che raggruppa i 40 big. Il Ftse Mib ha perso l'1,62% a 34.825 punti

La Borsa di Milano apre in calo , con 8 società che pagano il dividendo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,64% a 33.705 punti, con lo stacco cedole che pesa per l'1,53. In particolare a pagare il dividendo sono Banca Mediolanum, Banco Bpm, Campari, ...

Piazza Affari ha chiuso in calo, unica in Europa, per lo stacco dei dividendo di 68 società quotate delle quali 21 nell'indice principale, che raggruppa i 40 big. Il Ftse Mib ha perso l'1,62% a 34.825 ...

Borse europee poco mosse, eccetto Piazza Affari frenata dai dividendi. Nei prossimi giorni, focus su Nvidia, minute Fed e indici Pmi ...

Generali sale ancora. Domani i conti: cosa aspettarsi - Generali sale ancora. Domani i conti: cosa aspettarsi - Tra le blue chip che si muovono in direzione opposta al Ftse Mib troviamo anche Generali che guadagna terreno nella sessione del 20 maggio 2024.