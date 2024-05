I Simpson non hanno predetto l’alluvione del 2024 negli Emirati Arabi

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il 6 maggio 2023 è stato pubblicato su Facebook un video di una serie di presunte scene deimontate insieme a video delle forti piogge e temporali che tra il 15 e il 18 aprilecolpito diversi Paesi del Golfo Persico, con particolare intensità gliUniti e l’Oman, provocando allagamenti e forti disagi. Il filmato inizia con Homer e Marge, due dei protagonisti della serie animata statunitense, seduti all’interno di un aereo che sta per decollare. Subito dopo arriva la scena animata di un aereo in volo, con una freccia che indica i colori presenti sulla carena del velivolo – verde bianco e rosso – identificati dall’autore del video come quelli della bandiera degli. Si vede poi un’altra immagine ...