Giro d’Italia 2024 - sedicesima tappa Livigno – Santa Cristina Valgardena | percorso e altimetria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 20 maggio 2024) Ilprosegue con la. I corridori saranno impegnati in un’altra dura prova, i 206 km da. Si partirà a 1915 metri sul livello del mare per scendere fino ai 1297 a Bormio. Da qui, al 33° km, si scatterà verso il Passo dello Stelvio, fermandosi però all’Umbrailpass a causa del pericolo slavine sul tratto finale della salita. Proprio l’Umbrailpass/Giogo diMaria, con i suoi 2498 metri di quota, diventa la Cima Coppi del107. La variazione dicomporta anche un breve sconfinamento in terra svizzera, poi il rientro per il finale di. Nessuna asperità per circa 100 km fino al ...