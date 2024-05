Lo sfogo di Filippo Champagne dopo l’aggressione a Milano | Siamo stanchi - sono sempre loro!VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 20 maggio 2024)Romeo, fratello del capogruppo della Lega Massimiliano Romeo e meglio noto come, ha denunciato sui socialsubita in zona Stazione Centrale aper mano di un ragazzo di colore che voleva sottrargli la collanina d’oro. Un tentativo di furto che è andato male, anche grazie all’intervento dell’amico Oscar., che ha raggiunto la notorietà come influencer grazie soprattutto alle sue apparizioni al programma “La Zanzara” di Giuseppe Cruciani insieme all’amico Nevio Lo Stirato, ha raccontato la sua disavventura domenica sera quando, appena uscito da un ristorante, è stato aggredito mentre stava raggiungendo un bar insieme ad ...