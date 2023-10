Terremoto in Afghanistan | il bilancio delle vittime si avvicina a 3 000

(Di martedì 10 ottobre 2023) Ildel devastanteche ha colpito l’continua a salire,ndosi al tragico numero di 3.000 morti. La notizia è stata confermata da alti funzionari talebani, come riportato dal quotidiano britannico ‘Guardian‘. La paura e l’angoscia dominano nella capitale regionale di Herat, dove molti cittadini hanno scelto di trascorrere la notte all’aperto, dormendo nei parchi pubblici e lungo le strade, temendo ulteriori scosse. Infatti, lo United States Geological Survey (USGS) ha registrato oggi undi magnitudo 4,7 alle 14,16 ora locale, con epicentro a 30 km a sud-est del villaggio di Qarabagh, nel distretto di Gulran di Herat. Poco dopo, un altro sisma di magnitudo 4,9 ha ulteriormente scosso la ...

Roma, 10 ott. (askanews) - Una cerimonia funebre di massa per circa 300 persone in un area rurale dell'Afghanistan occidentale.