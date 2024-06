Fonte : anticipazionitv di 2 giu 2024

I due ex gieffini terminato il reality show avevano deciso di provare a dare un seguito a quel sentimento sbocciato nella Casa di Cinecittà, avevano trascorso insieme anche alcuni giorni a Napoli, ma per via delle differenze caratteriali, Anita e Alessio a pochi mesi dalla fine del GF hanno deciso di mettere fine alla loro love story.

GF Alessio annuncia la fine della storia d’amore con Anita | ‘Restano immutati affetto e stima’